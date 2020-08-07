Лига Чемпионов. Ювентус - Лион 2:1. Черный день для арбитра и бьянконери

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лион" 2:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Криштиану Роналду 43 (пен.), 62 - Депай 12 (пен.)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Данило 70), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рэмзи 61), Рабио, Бернардески (Дибала 70, Оливьери 84), Игуаин, Криштиану Роналду

"Лион": А. Лопеш, Дюбуа (Тете 90+1), Марсело, Денайер (Андерсен 61), Марсал, Какере, Гимараеш, Ауар (Тьяго Мендеш 90+1), Корне, Депай (Рене-Аделаид 67), Экамби (Дембеле 67)

Предупреждения: Куадрадо 31, Бентанкур 44 - Ауар 19, Дюбуа 38, Депай 42, Лопеш 76, Корне 79, Какере 87, Марсал 89

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Для "Ювентуса" и "Лиона" этот матч был гораздо более важным, чем просто 1/8 финала Лиги Чемпионов. Вторые выдали свой худший сезон в 21-ом веке, остались вне Еврокубков. Первые считаются худшим чемпионом Италии за последние 10-20 лет, пропустили в лиге больше, чем любой другой чемпион с сезона 1961/62 (43 мяча). Вице-президента туринцев Павела Недведа перед матчем даже спросили о Судном Дне для команды и тренера. Чех отрицал это, но вряд ли успокоил кого-то. Было ясно, что сегодня мы увидим не фестиваль, а серую битву. Такой цвет мы и получили. А от арбитра - даже чёрный.

Первый тайм был весьма энергичным, нервным, боевым. Правда, без особо яркого футбола. "Лион" уступал "Ювентусу" разве что по банальному владению мячом, на самом деле комбинируя не хуже. Уж точно интереснее, чем многочисленные попадания соперников в офсайд и бесконечные "кроссы" с флангов (17) в штрафную Лопеша. Первый опасный удар в матче нанёс Ауар, с 15-ти метров слёта. "Юве" ответил разве что проходом Бернардески мимо всех, заблокированным лишь Марсело на линии ворот. Штрафным Роналду (суперсейв Лопеша). И не лучшими ударами головой КР7 и Игуаина из центра штрафной.

Жаль, что вмешивалось смешное судейство. В жёсткой игре Феликс Цвайер свистел при каждом падении. Игре в мяч, симуляциях. Пенальти за чистейший подкат Бентанкура на Ауаре принёс вернувшемуся после травмы "крестов" колена Депаю шестой гол в сезоне в турнире. На более поздних видео было заметно, что Цвайер как раз указывает на Бернардески. Но после контакта Федерико с Ауаром (если он вообще был) последний бежал ещё метров пять. Ну а пенальти Роналду был назначен при штрафном Пьянича за попадание в локоть Депая, полностью прижатый к телу. После ошибочного свистка о "фоле" на Рабио.

Вторые таймы "бьянконери" обычно начинают гораздо мощнее, интенсивнeе. И на этот раз удалось добавить. Правда, лишь в давлении, не в темпе. Потому "Лион" чётко защищался. Постепенно и начал выходить в атаку. Но именно в это время Криштиану Роналду удался мощный удар издали. Лопеш почему-то бросился отбивать его дальней рукой. И лишь переправил в сетку, обеспечив соотечественнику 20-й гол в 13-ти последних домашних матчах Плей-офф ЛЧ. Впрочем, гол стал лишь эпизодом в вязкой комфортной для гостей игре. Они докатывали до конца, нередко - возле штрафной Щесны. Финального штурма не было.

Вообще-то, Цвайер в итоге может быть спокоен. Можно сказать, что он подарил французам такой важный гостевой гол. Но ведь ни в первом, ни в этом матче "Ювентус" не доказал, что достоин пройти дальше. После 12-ти проходов французских команд его первый вылет от такой в истории справедлив. И по тому, что показал в очных матчах. И по тому, что показал в сезоне 2019/20 в целом.