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Верратти не сыграет против Аталанты в 1/4 Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Марко с большой вероятностью выбыл до конца текущего сезона ЛЧ

Верратти не сыграет против Аталанты в 1/4 Лиги чемпионов
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L'Équipe сообщает, что полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти точно не сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Аталанты".

По информации французского издания, 27-летний хавбек с вероятностью в 90% не выйдет на поле в текущем розыграше главного еврокубка. Причина: травма икроножной мышцы, которую итальянец получил несколько дней назад на тренировке.

11-го августа, во вторник Верратти прибудет в Лиссабон и присоединится к своим товарищам по команде, но не будет принимать участие в поединке против клуба из Бергамо.

Напомним, матч 1/4 ЛЧ между "ПСЖ" и "Аталантой" пройдет в среду, 12-го августа. Начало - 22:00.

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В статье: Марко Верратти Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
L'Équipe
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