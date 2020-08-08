Верратти не сыграет против Аталанты в 1/4 Лиги чемпионов

L'Équipe сообщает, что полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти точно не сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Аталанты".

По информации французского издания, 27-летний хавбек с вероятностью в 90% не выйдет на поле в текущем розыграше главного еврокубка. Причина: травма икроножной мышцы , которую итальянец получил несколько дней назад на тренировке.

11-го августа, во вторник Верратти прибудет в Лиссабон и присоединится к своим товарищам по команде, но не будет принимать участие в поединке против клуба из Бергамо.

Напомним, матч 1/4 ЛЧ между "ПСЖ" и "Аталантой" пройдет в среду, 12-го августа. Начало - 22:00.