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Левандовски забил 13 голов в этом розыгрыше ЛЧ. До рекорда Роналду всего 4 мяча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Роберт продолжает штамповать голы

Левандовски забил 13 голов в этом розыгрыше ЛЧ. До рекорда Роналду всего 4 мяча
Новина українською

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в вчерашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (4:1). Также поляк отметился и в первом противостоянии команд в Лондоне (0:3).

Таким образом на счету Левандовски уже 13 голов в 7 матчах Лиги Чемпионов этого сезона. Всего 4 забитых мяча отделяют польского голеадора от рекорда результативности соревнования за сезон. В еврокампании 2013/14 Криштиану Роналду удалось забить аж 17 раз в 11 матчах ЛЧ.

Всего у Левандовски теперь 66 голов в Лиге Чемпионов – четвертый результат в истории турнира.

Напомним, в следующей стадии "Бавария" встретится с "Барселоной".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду
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Комментарии (7)
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10 (Феодосия)
09.08.2020 в 11:26
Ну если он сможет забить больше голов за меньшее кол-во матчей, то респект ему и уважуха.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 11:16
семьон, ты палишься. угомонись уже, чучело.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 11:13
Меське остаётся только вздыхать
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2020 в 11:05
Зауваження авторам - "забити аж 17 раз в 11 матчах ЛЧ". русизм - в українській мові - 17 РАЗІВ!
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
09.08.2020 в 10:52
Чотири штуки Барселоні, і порядок!
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2020 в 11:04
ні, рекорд CR7 має залишитися непобитим
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
09.08.2020 в 11:27
Заради такого свята нехай рекорд буде побитий!
+1
0


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