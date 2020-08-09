Левандовски забил 13 голов в этом розыгрыше ЛЧ. До рекорда Роналду всего 4 мяча

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в вчерашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (4:1). Также поляк отметился и в первом противостоянии команд в Лондоне (0:3).

Таким образом на счету Левандовски уже 13 голов в 7 матчах Лиги Чемпионов этого сезона. Всего 4 забитых мяча отделяют польского голеадора от рекорда результативности соревнования за сезон. В еврокампании 2013/14 Криштиану Роналду удалось забить аж 17 раз в 11 матчах ЛЧ.

Всего у Левандовски теперь 66 голов в Лиге Чемпионов – четвертый результат в истории турнира.

Напомним, в следующей стадии "Бавария" встретится с "Барселоной".