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Аталанта - ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча

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(3 голосов)

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Аталанта - ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
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В битве за полуфинал встретились "ПСЖ" и "Аталанта". Судьба путевки решается всего в одном матче, а значит произойти может что угодно.

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Парижане вполне могли открывать счет, но самый дорогой игрок в истории Неймар никак не мог нормально пробить в решающей стадии. А вот у Пашалича таких проблем не было - полузащитник завершил комбинацию своей команды.

Гол Пашалича

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В статье: Аталанта (Бергамо) Марио Пашалич Пари Сен-Жермен (Париж)
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