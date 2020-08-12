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Аталанта - ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
Еще одна сенсация?
В битве за полуфинал встретились "ПСЖ" и "Аталанта". Судьба путевки решается всего в одном матче, а значит произойти может что угодно.
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Парижане вполне могли открывать счет, но самый дорогой игрок в истории Неймар никак не мог нормально пробить в решающей стадии. А вот у Пашалича таких проблем не было - полузащитник завершил комбинацию своей команды.
Гол Пашалича
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