Фердинанд раскритиковал Гвардиолу за излишнюю тактическую гибкость

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за выбор тактики на матч Лиги Чемпионов против "Лиона".

Пеп выбрал нетипичную для своей команды схему с тремя защитниками, которая во много предопределила поражение "горожан".

"В каждом матче после возобновления Лиги Чемпионов выходящие на замену игроки проявляли себя. Теперь это такой важный аспект, учитывая твою глубину состава.

Он может пенять только на себя, если мы говорим о выборе состава на игру и изменении схемы. Самые креативные игроки остались за пределам поля, а с выходом Мареза они выглядели гораздо лучше.

Ставка на высокую линию обороны была суицидальной и предопределила их провал. Они оборонялись нерешительно и наивно. Это определенно будет сидеть у них в голове. Теперь им нужно отряхнуться и начать все заново", — сообщил Фердинанд BT Sport.