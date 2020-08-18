Хачериди дебютирует в еврокубках за Динамо-Брест

Сегодня в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 будут сыграны несколько матчей, в одном из которых "Динамо-Брест" примет казахстанскую "Астану".

В стартовом составе чемпиона Беларуси выйдут два украинца – форвард Артем Милевский и защитник Евгений Хачериди. При этом, для Хачериди это будет еврокубковый дебют за свою команду.

Также отметим, что хавбек Александр Нойок не попал в заявку по причине травмы.

Напомним, что матч начнется в 21:00. При этом, итог противостояния будет решен в одном матче, а не в двух. Таким образом, именно в отчетном матче и решится, кто из команд и пройдет дальше по сетке турнира.