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Хачериди дебютирует в еврокубках за Динамо-Брест
Брест сыграет с Астаной
Сегодня в рамках первого квалификационного раунда
В стартовом составе чемпиона Беларуси выйдут два украинца – форвард Артем Милевский и защитник Евгений Хачериди. При этом, для Хачериди это будет еврокубковый дебют за свою команду.
Также отметим, что хавбек Александр Нойок не попал в заявку по причине травмы.
Напомним, что матч начнется в 21:00. При этом, итог противостояния будет решен в одном матче, а не в двух. Таким образом, именно в отчетном матче и решится, кто из команд и пройдет дальше по сетке турнира.
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