Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион - Бавария: Студия перед матчем. LIVE
Место встречи изменить нельзя!
Продолжается наш марафон Лиги чемпионов!
Уже сегодня мы узнаем, кто же сыграет в финале главного евротурнира континента. Остались ли у "Лиона" сила на еще одну невероятную сенсацию? Или Роберт Леванвоски и компания продолжат свой триумфальный поход? Выяснять будет Егор Бобко в компании экспертов по немецкому и французскому футболам Борисом Сорокиным и Романом Синчуком.
Обязательно оставляйте свои комментарии в чате трансляции и самые интересные прозвучать в эфире!
Ждем вас в 21:30!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...