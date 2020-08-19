Лион - Бавария: Студия перед матчем. LIVE

Продолжается наш марафон Лиги чемпионов!

Уже сегодня мы узнаем, кто же сыграет в финале главного евротурнира континента. Остались ли у "Лиона" сила на еще одну невероятную сенсацию? Или Роберт Леванвоски и компания продолжат свой триумфальный поход? Выяснять будет Егор Бобко в компании экспертов по немецкому и французскому футболам Борисом Сорокиным и Романом Синчуком.

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Ждем вас в 21:30!