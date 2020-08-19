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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион - Бавария: Студия перед матчем. LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Место встречи изменить нельзя!

Лион - Бавария: Студия перед матчем. LIVE
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжается наш марафон Лиги чемпионов!

Уже сегодня мы узнаем, кто же сыграет в финале главного евротурнира континента. Остались ли у "Лиона" сила на еще одну невероятную сенсацию? Или Роберт Леванвоски и компания продолжат свой триумфальный поход? Выяснять будет Егор Бобко в компании экспертов по немецкому и французскому футболам Борисом Сорокиным и Романом Синчуком.

Обязательно оставляйте свои комментарии в чате трансляции и самые интересные прозвучать в эфире!

Ждем вас в 21:30!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лион вТренде
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