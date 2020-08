Обыграл полкоманды на носовом платке. Гол форварда Селтика в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Во вторник шотландский "Селтик" легко разобрался с исландским "Рейкьявиком" в квалификации Лиги Чемпионов - зелено-белые забили шесть безответных мячей. Самым эффектным получился пятый в исполнении 22-летнего французского форварда Одсонна Эдуара. Тот, приняв мяч на углу штрафной, смело пошел на четырех защитников, легко их проскочил и пробил в угол.

Стоит заметить, что Эдуар, пожалуй, главный актив нынешнего "Селтика". В прошлом сезоне француз забил 21 гол в 27 матчах чемпионата Шотландии, к тому же отдал 12 результативных передач. Также у него 3 + 2 в шести матчах Лиги Европы. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

В 2018-м "Селтик" заплатил "Тулузе" 10 млн евро за талантливого игрока. Тот, к слову, выигрывал Евро U-17. Из 15 забитых Францией голов восемь его, к тому же три в победном финале против Германии. За молодежную сборную Франции он забил 11 голов в шести матчах! Очевидно, что с такой результативностью надолго в Глазго он не задержится.

