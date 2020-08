Новой эпохе - новый король. От трона Неймара отделяет только Бавария

Знаете, а ведь мы даже не заметили, как исчезло из мирового футбола понятие "тень Месси".

Кого только ею не пугали последние лет десять, но Неймара больше других. Оно и понятно - во многих компонентах эти двое действительно похожи. Местами казалось, что бразилец специально осваивает и копирует приемы из арсенала Лео, чтобы еще на шаг к нему приблизиться.

А потом раз - и тени не стало. Лионель стареет; "Барселона", мягко говоря, не помогает своей легенде уйти красиво; ну а в Париже Неймар наконец созрел для того, чтобы творить свою историю.

Он еще нервничает, промахивается, но это все мелочи. Гораздо важнее то, что бразилец перестал оглядываться на прошлое и занялся настоящим. Сами видите, какой эффект это произвело на весь проект "ПСЖ".

3 августа 2017-го на презентации бразильца на "Парк де Пренс" Насер Аль-Хелаифи говорил: "Мы подписали лучшего игрока на планете. Теперь наша цель - Лига чемпионов".

Тогда его фраза была воспринята как нечто среднее между святотатством и плохой шуткой, но у катарца были основания расхваливать Неймара. То, как он похоронил "ПСЖ" в последние пять минут матча на "Камп Ноу", отквитав преимущество в три мяча, было грандиозно.

Говорят, именно после Ремонтады шейх и задался целью любой ценой подписать Неймара. Бразильцу тогда через посредников предложили не только 36 млн евро в год, но и проект, где ему была отведена центровая роль. Это смех, но "Барселона" не ответила совершенно ничем. Единственную попытку сохранить Неймара предпринял Пике - ну, вы помните. Сказочный менеджмент.

Другое дело, что тогда, в 2017-м, Неймар не был лучшим в мире, что бы там не говорил шейх. Да, он забивал по голу за матч, но "ПСЖ" делал только слабее.

Бразилец из-за неопытности неправильно понял свою роль в новом проекте - вырвавшись из "Барселоны" с ее монастырскими порядками, он потерял берега и нажил себе врагов в команде. С его приходом раздевалка "ПСЖ" моментально разбилась на бразильцев и остальных. Дошло до того, что конфликт Неймара с Кавани (между прочим, лучшим бомбардиром в истории Парижа) пришлось решать Насеру Аль-Хелаифи, который лично отобрал у уругвайца право бить пенальти и передал новичку. Тренер Унаи Эмери при этом скромно стоял в сторонке. Про какие результаты могла идти речь в таком бардаке?

В том же авторитарном стиле Неймар попытался доминировать и в Лиге 1, но на поле ему не предоставили опции остановить игру и вызвать шейха, чтоб тот отругал защитников. Как итог - за издевательские финты его начали бить. Были даже команды, вроде "Реймса" или "Страсбура", отрывавшие ноги за любую попытку выпендриться. Конец был предсказуем - переломом плюсневой кости. Решающий матч ЛЧ против "Реала", в котором "ПСЖ" бездарно проиграл и вылетел, Неймар пропустил.

Падение продолжилось на чемпионате мира - перепуганный после первой серьезной травмы Неймар симулировал так нагло, что это даже стало мэмом.

Кто вообще его надоумил это делать? На турнире работал ВАР, и все попытки Неймара обмануть судей были видны как на ладони. И еще эти нелепые оправдания… Бразилия думала, что едет на турнир с лидером, а поехала с циркачом.

Потом второй сезон в Париже - и снова не то. Весь год напролет в прессе мусолили тему камбэка Неймара в "Барселону". Сам бразилец при этом играл вполсилы, многовато пропускал, а зимой, перед играми с "Манчестер Юнайтед", в очередной раз получил травму и выбыл. Вернуться удалось только к финалу Кубка Франции, где "ПСЖ", по-прежнему разделенный на "бразильцев" и "остальных", проиграл скромному "Ренну".

После такого взбешенная звезда моментально потребовала вернуть его в "Барсу", которая на тот момент еще выглядела вполне респектабельно. Трансфер лоббировал Месси - понимал ведь, что горючее кончается и нужна подмога. Неймар был готов доплатить миллионы со своего кармана, лишь бы уйти, но в решающий момент "Барса" не сделала шаг навстречу. Бартомеу доверился Абидалю, а тот поставил на Гризманна.

Seen at Parc des Princes today NEYMAR, GET OUT pic.twitter.com/t7eNvyqLEo

И вот тогда, кажется, что-то в бразильце щелкнуло - словно кто-то где-то крутнул невидимый тумблер. Вернулся из отпуска Неймар уже совсем другим человеком.

Прием, который ему устроили парижские фанаты в августе 2019-го, был сродни встрече Мирчи Луческу в Киеве. Но Неймар не огрызался, промолчал, а потом гениальнейшим образом вытащил два подряд матча - против "Страсбура" и "Лиона".

Это было какое-то невероятное преображение - из арсенала бразильца вдруг исчезли финты ради финтов; он начал заигрывать всех партнеров; перестал откровенно тянуть одеяло на себя. Вместе с тем его средний показатель ожидаемых голов (xG) впервые в карьере достиг 1,0 за 90 минут.

Конечно, все дело в психологии. До Неймара дошло, что никуда из Парижа он не уйдет до истечения контракта, да и "Барса" ради него рвать жилы не станет. Это в корне изменило его отношение. С этих самых пор в раздевалке он больше не бузил. Наоборот, Неймар весь сезон прикладывал усилия, чтобы в Париже появился единый коллектив с чемпионским менталитетом - наверное, впервые со времен Златана.

Само собой, не он один это сделал - факторов было много. Сыграл свою роль уход склочных Унаи Эмери и Дани Алвеса, да и Джиджи Буффон с его сигаретами и философскими изречениями, словно содранными из "ванильных" пабликов в ВК, вносил больше дисбаланса, чем порядка. С другой стороны, повлияла и на Неймара, и на весь "ПСЖ" дружба бразильца с Килианом Мбаппе. Две звезды наладили фантастическое взаимопонимание на поле и даже в свободное время часто отдыхают вместе. Едва прибыв в Париж, Неймар захотел стать наставником для Мбаппе - и затея провалилась. А вот ровные отношения пошли на пользу всем.

Наконец, третий фактор нормализации атмосферы в "ПСЖ" - Томас Тухель. Немец хоть и рулит жесткой рукой, но прислушивается к команде и ее мнению, чего Унаи Эмери не хватало и в Париже, и в Лондоне, и в Москве, и вообще везде, кроме Севильи.

Как видим, в новых реалиях Неймар чувствует себя отменно и в футбол играет так, что порой глаза на лоб лезут.

Такие они, люди тонкой душевной организации - это вам не пролетарии и не базарные барыги. У того же Неймара стойкость к стрессам вообще нулевая - со старта карьеры отец нанимает для него сверстников, чтобы с ним тусили и не давали заскучать. По слухам, "друзья" Неймара получают за возню с ним по 10-20 тысяч евро в месяц. И это не столько плохое воспитание, сколько инвестиция. Когда бразилец несчастлив, то, скорее, заработает красную, чем забьет гол.

Сегодня вложения в "друзей" сократились, ведь у Неймара наконец появились настоящие приятели в команде. Маркиньос, Мбаппе, Верратти, Паредес - всех не сосчитать. А в такой атмосфере Неймару по плечу все.

Дортмундскую "Боруссию" он выбил лично; с "Аталантой" и "Лейпцигом" запорол кучу моментов, но создал все равно больше. 16 точных обводок против итальянцев - это рекорд ЛЧ за 10 лет. И потом, статистика - одно дело, а голевая пяткой на Ди Марию - другое. Это космос - так прочитать ситуацию.

Теперь впереди у Неймара финал - далеко не первый в его карьере, но определенно самый важный.

Воспитаннику "Сантоса" долго не давалось соперничество со старшим поколением - неуютно ему жилось в той самой тени. Теперь же мы видим, как мир меняется. Месси и Роналду уже не могут дотащить своих даже до полуфиналов ЛЧ; Рамос и Модрич капитулируют перед Стерлингом; уехали на периферию Роббен с Рибери; Иньеста давно в Японии; сегодня, вот, отбыл на Ближний Восток непобедимый в ЛЕ Банега.

А новой эпохе, естественно, нужен новый король, и здесь у Неймара поул-позишн. На его стороне талант, невероятная техника, привлекательный стиль и бренд - пусть неидеальный, чуток инфантильный, но узнаваемый даже домохозяйками. Это уже больше, чем у Мбаппе, Холанда, Санчо и компании.

