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Флик: ПСЖ пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире

Лига Чемпионов
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Наставник мюнхенцев поделился мыслями накануне финала ЛЧ

Флик: ПСЖ пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал об ожиданиях от матча против "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

"Мы собираемся сыграть свой лучший матч, сыграть в наш лучший футбол. Только в том случае, если мы сумеем это сделать, если мы сыграем на сто процентов, то у нас получится выиграть эту встречу.

Они пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире. Это означает, что их защита работает так же, как и их нападение. У нас есть план на матч, надеюсь, мы сможем его реализовать", - рассказал Флик.

Завтра, 23-го августа "ПСЖ" и "Бавария" разыграют Кубок чемпионов между собой. Начало финала ЛЧ - 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Ханси Флик
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Источник:
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