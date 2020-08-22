Флик: ПСЖ пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал об ожиданиях от матча против "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

"Мы собираемся сыграть свой лучший матч, сыграть в наш лучший футбол. Только в том случае, если мы сумеем это сделать, если мы сыграем на сто процентов, то у нас получится выиграть эту встречу.

Они пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире. Это означает, что их защита работает так же, как и их нападение. У нас есть план на матч, надеюсь, мы сможем его реализовать", - рассказал Флик.