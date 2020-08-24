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"Мы отдали жизнь за футболку клуба". Полузащитник ПСЖ высказался после проигранного финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И этого оказалось недостаточно

"Мы отдали жизнь за футболку клуба". Полузащитник ПСЖ высказался после проигранного финала ЛЧ
UA-Футбол
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Игрок "ПСЖ" Анхель Ди Мария высказался после проигранного финала Лиги Чемпионов при помощи своих социальных сетей.

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"Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за футболку "ПСЖ". Мы всегда будем стараться гордо её носить. Сегодня мы не смогли завершить невероятный год, но в футболе можно взять реванш, и я знаю, что однажды у этого клуба он будет. Спасибо ультрас за безоговорочную поддержку. Мы продолжим бороться, как всегда. Вперед, Париж", - написал аргентинец.

Отметим, что в 2014-м году Анхель уже выигрывал Лигу Чемпионов.

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В статье: Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
24.08.2020 в 20:57
який пафос,яка патетика,а в футбол грати не пробували ? німці не дали ?
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 21:28
Ти хоть матч бачив, бо загальними фразами в дусі що "німні в футболі боги яких не можна обіграти", і я можу оперувати...
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