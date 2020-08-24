Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы отдали жизнь за футболку клуба". Полузащитник ПСЖ высказался после проигранного финала ЛЧ
И этого оказалось недостаточно
Игрок "ПСЖ" Анхель Ди Мария высказался после проигранного финала Лиги Чемпионов при помощи своих социальных сетей.
"Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за футболку "ПСЖ". Мы всегда будем стараться гордо её носить. Сегодня мы не смогли завершить невероятный год, но в футболе можно взять реванш, и я знаю, что однажды у этого клуба он будет. Спасибо ультрас за безоговорочную поддержку. Мы продолжим бороться, как всегда. Вперед, Париж", - написал аргентинец.
Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde. Nous avons donné notre vie pour ce maillot. Nous tenterons toujours de le porter le plus haut possible. Aujourd’hui nous n’avons pas pu couronner une année incroyable, mais le football permet de prendre sa revanche, et je sais qu’un jour ce club l’aura. Merci aux ultras pour le soutien inconditionnel. Nous continuerons à nous battre comme nous l’avons toujours fait. ALLEZ PARIS ❤️
Отметим, что в 2014-м году Анхель уже выигрывал Лигу Чемпионов.