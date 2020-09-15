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Тренер АЗ: Могу сказать, что сегодня Динамо сыграло сильно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник АЗ отдал должное сопернику

Тренер АЗ: Могу сказать, что сегодня Динамо сыграло сильно
Новина українською

Главный тренер АЗ Арне Слот на послематчевой пресс-конференции подвел итог квалификационного матча ЛЧ с "Динамо" (0:2).

— Почему ваша команда выдала два таких разных тайма?

— Главная причина — быстрый гол, который мы пропустили в начале второго. "Динамо" после этого отошло назад, нам пришлось идти в атаку, и мы, конечно, оголяли при этом зоны сзади. Это дало возможность "Динамо" для контратак, и наш соперник их реализовал.

— Хватит ли потенциала "Динамо", который вы увидели сегодня, для успешного выступления в групповом турнире Лиги чемпионов в случае, если команда туда сумеет пробиться?

— Сложно сказать. Наверное, матч "Динамо" в следующем раунде сложится для этой команды легче. Но могу сказать, что сегодня "Динамо" сыграло сильно. В групповом турнире могут быть и более легкие матчи, и более сложные. Тяжело сказать. Поживем — увидим.

— Чего вашей команде не хватило сегодня для победы?

— В первом тайме мы доминировали и создали больше шансов, чем "Динамо". Но, к сожалению, не забили. Чего нам не хватило? Надо реализовать свои шансы и не позволять сопернику того, чего мы сегодня позволили "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Арне Слот
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.09.2020 в 23:12
В АЗ есть свой Хацкевич :)
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