Тренер АЗ: Могу сказать, что сегодня Динамо сыграло сильно

Главный тренер АЗ Арне Слот на послематчевой пресс-конференции подвел итог квалификационного матча ЛЧ с "Динамо" (0:2).

— Почему ваша команда выдала два таких разных тайма?

— Главная причина — быстрый гол, который мы пропустили в начале второго. "Динамо" после этого отошло назад, нам пришлось идти в атаку, и мы, конечно, оголяли при этом зоны сзади. Это дало возможность "Динамо" для контратак, и наш соперник их реализовал.

— Хватит ли потенциала "Динамо", который вы увидели сегодня, для успешного выступления в групповом турнире Лиги чемпионов в случае, если команда туда сумеет пробиться?

— Сложно сказать. Наверное, матч "Динамо" в следующем раунде сложится для этой команды легче. Но могу сказать, что сегодня "Динамо" сыграло сильно. В групповом турнире могут быть и более легкие матчи, и более сложные. Тяжело сказать. Поживем — увидим.

— Чего вашей команде не хватило сегодня для победы?

— В первом тайме мы доминировали и создали больше шансов, чем "Динамо". Но, к сожалению, не забили. Чего нам не хватило? Надо реализовать свои шансы и не позволять сопернику того, чего мы сегодня позволили "Динамо".