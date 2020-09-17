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Лига Чемпионов

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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Яремчук, Безус и Пластун приедут в Киев

Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Новина українською

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации главного клубного европейского турнира. В конце сентября двухматчевые противостояния определят 6 последних участников группового этапа Лиги чемпионов. Поединки состоятся 22/23 и 29/30 сентября. Вашему вниманию – все пары:

Читайте такжеОба матча Динамо и Гента пройдут без зрителей

"Гент" (Бельгия) – "Динамо" (Украина)

"Мольде" (Норвегия) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Славия" (Чехия) – "Мидтьюлланд" (Дания)

"Маккаби" (Израиль) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Омония" (Кипр)

"Краснодар" (Россия) – ПАОК (Греция)

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Гент (Бельгия) Гент
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Комментарии (6)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.09.2020 в 12:26
Не найлегший суперник дістався Динамо. (( Від Яремчука все можна чекати...
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0
-1
givchak (Дрогобич)
17.09.2020 в 12:38
Який вже легший (з усіх, які початково бути теоретично можливими варіантами у 4-му раунді)? Бешикташ, АЗ, ПАОК? Хіба що Рапід
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0
0
Serhiy (Киев)
17.09.2020 в 11:55
Краснодару пощастило .АЕК не такой сильный, як здається .В інших парах, думаю, пройдуть Славія, Ред Бул та Олімпіакос
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0
0
Igor P. (Иршанск)
17.09.2020 в 12:41
ПАОК
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
17.09.2020 в 11:34
Ну, що хлопці, вболіваємо за наших:"Динамо","Ференцварош" та ПАОК !!!
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+3
0
martinchik (Ivano-Frankovsk)
17.09.2020 в 11:36
І ще Славію та ПАОК
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+2
-1


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