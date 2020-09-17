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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Яремчук, Безус и Пластун приедут в Киев
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации главного клубного европейского турнира. В конце сентября двухматчевые противостояния определят 6 последних участников группового этапа Лиги чемпионов. Поединки состоятся 22/23 и 29/30 сентября. Вашему вниманию – все пары:
"Гент" (Бельгия) – "Динамо" (Украина)
"Мольде" (Норвегия) – "Ференцварош" (Венгрия)
"Славия" (Чехия) – "Мидтьюлланд" (Дания)
"Маккаби" (Израиль) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Омония" (Кипр)
"Краснодар" (Россия) – ПАОК (Греция)
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