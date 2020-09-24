Сидорчук: Луческу настаивал, чтобы мы не останавливались и попытались забить третий гол

Капитан “Динамо” Сергей Сидорчук прокомментировал победу киевлян над “Гентом” (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Сергей, с победой! Насколько на игру повлияли погодные условия? И связано ли большое количество нарушений со скользким газоном?

- Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону - групповой этап Лиги чемпионов.

- Удовлетворены ли вы своей игрой?

- Я не отделяю себя от команды. Для меня главное, чтобы команда победила, а игру будет оценивать главный тренер.

- Учитывая игровое преимущество во второй части матча, когда соперник остался в меньшинстве, хотели забить и третий мяч, чтобы в Киеве было спокойнее?

- Да, мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве.