Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: Луческу настаивал, чтобы мы не останавливались и попытались забить третий гол
Капитан киевлян подвел итог первого матча с Гентом
Капитан “Динамо” Сергей Сидорчук прокомментировал
- Сергей, с победой! Насколько на игру повлияли погодные условия? И связано ли большое количество нарушений со скользким газоном?
- Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону - групповой этап Лиги чемпионов.
- Удовлетворены ли вы своей игрой?
- Я не отделяю себя от команды. Для меня главное, чтобы команда победила, а игру будет оценивать главный тренер.
- Учитывая игровое преимущество во второй части матча, когда соперник остался в меньшинстве, хотели забить и третий мяч, чтобы в Киеве было спокойнее?
- Да, мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве.