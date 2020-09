Официально: УЕФА разрешил проводить пять замен до конца еврокубкового сезона

УЕФА сегодня официально утвердил список турниров, на которых в этом сезоне разрешено будет проводить пять замен.

В список соревнований попали Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Наций, матчи отбора на Евро-2020, а также женская ЛЧ. Напомним, что из-за вспышки COVID-19, в конце прошлого сезона УЕФА разрешил проводить пять замен из-за сильной нагрузки на игроков.

???? NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x