Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к трем заменам в сезоне 2020/21

Клубы английской Премьер-лиги отказались от продления правила пяти замен на новый сезон, пишет The Telegraph.

По информации издания, члены лиги проголосовали за возвращение к привычной игре с тремя заменами. Также заявки команд будут сокращены до привычной квоты – 18 человек в запасе суммарно.

Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.