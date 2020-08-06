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Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к трем заменам в сезоне 2020/21

Англия
(1 голосов)

По мнению наставников, их игроки смогут справиться с нагрузками

Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к трем заменам в сезоне 2020/21
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Клубы английской Премьер-лиги отказались от продления правила пяти замен на новый сезон, пишет The Telegraph.

По информации издания, члены лиги проголосовали за возвращение к привычной игре с тремя заменами. Также заявки команд будут сокращены до привычной квоты – 18 человек в запасе суммарно.

Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.

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В статье: АПЛ
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
06.08.2020 в 17:30
Правильное решение. Футбол-тактическая игра. Пять замен это уже перебор. Ман.Юнайтед в одной игре разом пол команды поменял.
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