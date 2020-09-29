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Лига Чемпионов. Ференцварош - Мольде 0:0. Выездная модель дома сработала

Лига Чемпионов
(3 голосов)

В групповом турнире сыграют подопечные Сергея Реброва

Лига Чемпионов. Ференцварош - Мольде 0:0. Выездная модель дома сработала
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Ответный матч

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" - "Мольде" 0:0 (результат первого матча - 3:3)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Ботка, Блажич, Хайстер, Сигер (Лайдуни 79), Харатин, Сомалия (Фримпонг 87), Узуни, Нгуен (Исаэль 79), Зубков

"Мольде": Линде, Холмгрен, Грегерсен, Эллингсен, Хауген, Аурснес, Хуссаин (Омойжуанфо 83), Э. Хестад, Вольфф Эйкрем, Кнудтзон (Бринхильдсен 64), Джеймс

Предупреждения: Ботка 42 - Аурснес 25, Джеймс 49, Э. Хестад 55

21-25 лет без группового турнира Лиги Чемпионов для клубов, 11-13 - для стран. 2:0 в первом матче, затем 2:3 и 3:3 в концовке. То есть хороший результат для "Ференцвароша" и поднятие духа "Мольде" благодаря камбеку. Два решения по пенальти, разозливших последнего. Пять поражений чемпиона Норвегии в шести последних турах лиги, что заставляло бросить ещё больше сил на Лигу Чемпионов. Поддержка даже Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с видео со ставкой на Фради. Арена для битвы была готова. Чуть ли не бесконечной вязкой битвы. Но и в ней в итоге остался победитель. Лишь один.

В предыдущих трёх Еврокубковых матчах "Ференцварош" открывал счёт уже к восьмой минуте. Потому "Мольде" начал осторожно, заставив соперника делать то, что не любит - владеть мячом. Сам же выбирался к штрафной Дибуса реже. А главное - высокий прессинг не применяли обе команды. Потому игра была крайне медленной, скучной и без опасных моментов. А постепенное повышение активности норвежцев создавало лишь видимость напряжения. И не сработало, если венгры желали выманить соперника из обороны. Выстрелы Зубкова спокойно остановили вратарь и защитник. Выражения лица Сергея Реброва объясняли всё.

Во втором тайме темп несколько повысился, обе команды пытались атаковать. Блажичу пришлось блокировать удар Хуссаина с угла вратарской. Гости выдали семь минут давления с угловыми и ударами. Затем Узуни вывел Зубкова практически один-на-один, но тот отдал пас Линде. В принципе, Фради действовали правильно, чередуя оборону с перепасовками в центре поля. А во время очередной нервной семиминутки их спас Дибус после отличной комбинации на 76-ой минуте. Он ногой вытащил удар Хестада с "точки Хуссаина". Замены Реброва успокоили на несколько минут. И помогли выдержать последний штурм без эксцессов.

Если судить по этому матчу, никто из двух команд не заслужил попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов. Впрочем, не случайно в обоих штабах матч называли финалом. А в финале важно лишь одно - результат. Да и предыдущие "скальпы" подопечных Реброва превращают их достижение в абсолютно заслуженное. И в одно из наибольших в истории венгерского клубного футбола в посткоммунистическую эру. Орбан проиграл ставку, но футбол его страны победил.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Александр Зубков
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Комментарии (14)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.09.2020 в 00:17
До сих пыр злий на Сурка, що не втримав він Реброва! Містер не потрібний був би тоді...
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.09.2020 в 00:24
Ребров не хотел ни за какие деньги оставаться
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0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.09.2020 в 00:31
Та вже і Ребров, і Сурок сказали, що справа була в підсиленні команди - Ребров попросив кілька гравців купити, Сурок зажав бабки. Ребров сам потів казав, що залишився б, якби цих гравців купили...
0
0
Djon (Киев)
30.09.2020 в 00:04
Очень рад за Реброва и его команду
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
30.09.2020 в 00:01
Поздравляю Станиславович, это круто! Даешь группу с Динамо!
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+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.09.2020 в 00:18
У Динамо проблем все еще много, а Ребров уже доказал, что является грамотным тренером и умеет играть с командами номинально сильнее. Риск потерять очки...
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0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
29.09.2020 в 23:58
Очень рад за Реброва, прекрасный игрок и тренер!
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+7
-2
zharikss (Секешфехервар)
29.09.2020 в 23:55
А мадяри взагалі в ЛЧ грали???
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0
0
clear (Haifa)
30.09.2020 в 00:12
Ференцварош-1995 та Дебрецен-2009.
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
29.09.2020 в 23:54
Динамо и Ференцварош в одну группу. Это было бы сверхинтересно, Луческу и Динамо против Феоенцвароша Реброва...
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+8
-2
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
29.09.2020 в 23:54
Серёга герой у мадьяр.
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+12
0
Impressed (Украина)
29.09.2020 в 23:53
РЕБРОВ!!!!! ТЫ ПРОСТО КОСМОС!!!!!!!!!!
Ответить
+14
0
kalan-86 (Анкара)
29.09.2020 в 23:53
Ооооочень тяжело, очень, очень тяжело, на жилах и на фарте но прошли в группу! Браво Ребров! Ты только что вошел в историю!
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+14
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 23:52
Вот оно чудо под названием Ребров
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+13
-1


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