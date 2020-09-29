Лига Чемпионов. Ференцварош - Мольде 0:0. Выездная модель дома сработала

Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Ответный матч

Будапешт. "Групама Арена"

" Ференцварош " - "Мольде" 0:0 (результат первого матча - 3:3)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Ботка, Блажич, Хайстер, Сигер (Лайдуни 79), Харатин, Сомалия (Фримпонг 87), Узуни, Нгуен (Исаэль 79), Зубков

"Мольде": Линде, Холмгрен, Грегерсен, Эллингсен, Хауген, Аурснес, Хуссаин (Омойжуанфо 83), Э. Хестад, Вольфф Эйкрем, Кнудтзон (Бринхильдсен 64), Джеймс

Предупреждения: Ботка 42 - Аурснес 25, Джеймс 49, Э. Хестад 55

21-25 лет без группового турнира Лиги Чемпионов для клубов, 11-13 - для стран. 2:0 в первом матче, затем 2:3 и 3:3 в концовке. То есть хороший результат для "Ференцвароша" и поднятие духа "Мольде" благодаря камбеку. Два решения по пенальти, разозливших последнего. Пять поражений чемпиона Норвегии в шести последних турах лиги, что заставляло бросить ещё больше сил на Лигу Чемпионов. Поддержка даже Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с видео со ставкой на Фради. Арена для битвы была готова. Чуть ли не бесконечной вязкой битвы. Но и в ней в итоге остался победитель. Лишь один.

В предыдущих трёх Еврокубковых матчах "Ференцварош" открывал счёт уже к восьмой минуте. Потому "Мольде" начал осторожно, заставив соперника делать то, что не любит - владеть мячом. Сам же выбирался к штрафной Дибуса реже. А главное - высокий прессинг не применяли обе команды. Потому игра была крайне медленной, скучной и без опасных моментов. А постепенное повышение активности норвежцев создавало лишь видимость напряжения. И не сработало, если венгры желали выманить соперника из обороны. Выстрелы Зубкова спокойно остановили вратарь и защитник. Выражения лица Сергея Реброва объясняли всё.

Во втором тайме темп несколько повысился, обе команды пытались атаковать. Блажичу пришлось блокировать удар Хуссаина с угла вратарской. Гости выдали семь минут давления с угловыми и ударами. Затем Узуни вывел Зубкова практически один-на-один, но тот отдал пас Линде. В принципе, Фради действовали правильно, чередуя оборону с перепасовками в центре поля. А во время очередной нервной семиминутки их спас Дибус после отличной комбинации на 76-ой минуте. Он ногой вытащил удар Хестада с "точки Хуссаина". Замены Реброва успокоили на несколько минут. И помогли выдержать последний штурм без эксцессов.

Если судить по этому матчу, никто из двух команд не заслужил попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов. Впрочем, не случайно в обоих штабах матч называли финалом. А в финале важно лишь одно - результат. Да и предыдущие "скальпы" подопечных Реброва превращают их достижение в абсолютно заслуженное. И в одно из наибольших в истории венгерского клубного футбола в посткоммунистическую эру. Орбан проиграл ставку, но футбол его страны победил.