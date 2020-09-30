Известно, сколько Динамо и Шахтер заработали за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Победа над "Гентом" позволила "Динамо" не только впервые с 2012 года пройти квалификацию Лиги Чемпионов, но и существенно пополнить клубный бюджет. Участие в основном этапе главного европейского клубного турнире уже гарантирует киевскому клубу выплату в 15,25 млн евро. Также "Динамо" получит бонус от УЕФА за свою позицию в рейтинге последних десяти лет. Сейчас она - 18-я, значит, киевляне заработают еще 16,62 млн евро. В сумме – 31,87 млн.

У "Шахтера" гарантированная сумма заработка выше, поскольку донецкий клуб в десятилетнем рейтинге находится на 14-м месте. Поэтому его бонус составляет 21,05 евро. Таким образом, "Шахтер" только за участие в групповом этапе Лиги Чемпионов заработает 36,3 млн евро.

Правда, соответствующие суммы упадут на счета клубов только в конце сезона.

Добавим, что "Динамо" и "Шахтер" могут увеличить заработок. Ведь бонус за победу в матче группового этапа составляет 2,7 млн евро, а за ничью – 0,9 млн евро.

В случае выхода в 1/8 финала каждый клуб гарантированно получает по 9,5 млн евро. Выход в четвертьфинал - еще плюс 10,5 млн, участие в полуфинале - 12 млн бонуса, а выход в финал позволит заработать еще 15 млн. Победитель ЛЧ дополнительно получает 4 млн евро.

Также украинские клубы получат выплаты из маркетингового пула, который распределяется в соответствии с показателями каждого отдельного телерынка участников Лиги Чемпионов.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится в четверг, 1 октября. Начало в 18:00. С составом корзин можно ознакомиться здесь >>