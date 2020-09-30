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Лига Чемпионов

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Известно, сколько Динамо и Шахтер заработали за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Есть за что бороться

Известно, сколько Динамо и Шахтер заработали за выход в групповой этап Лиги Чемпионов
Новина українською

Победа над "Гентом" позволила "Динамо" не только впервые с 2012 года пройти квалификацию Лиги Чемпионов, но и существенно пополнить клубный бюджет. Участие в основном этапе главного европейского клубного турнире уже гарантирует киевскому клубу выплату в 15,25 млн евро. Также "Динамо" получит бонус от УЕФА за свою позицию в рейтинге последних десяти лет. Сейчас она - 18-я, значит, киевляне заработают еще 16,62 млн евро. В сумме – 31,87 млн.

У "Шахтера" гарантированная сумма заработка выше, поскольку донецкий клуб в десятилетнем рейтинге находится на 14-м месте. Поэтому его бонус составляет 21,05 евро. Таким образом, "Шахтер" только за участие в групповом этапе Лиги Чемпионов заработает 36,3 млн евро.

Правда, соответствующие суммы упадут на счета клубов только в конце сезона.

Добавим, что "Динамо" и "Шахтер" могут увеличить заработок. Ведь бонус за победу в матче группового этапа составляет 2,7 млн евро, а за ничью – 0,9 млн евро.

В случае выхода в 1/8 финала каждый клуб гарантированно получает по 9,5 млн евро. Выход в четвертьфинал - еще плюс 10,5 млн, участие в полуфинале - 12 млн бонуса, а выход в финал позволит заработать еще 15 млн. Победитель ЛЧ дополнительно получает 4 млн евро.

Также украинские клубы получат выплаты из маркетингового пула, который распределяется в соответствии с показателями каждого отдельного телерынка участников Лиги Чемпионов.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится в четверг, 1 октября. Начало в 18:00. С составом корзин можно ознакомиться здесь >>

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 13:09
Ну вот и окупили свой годовой бюджет.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 13:03
Да уж, свою зарплату цыган точно окупил.
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+2
0
Dardolis (Первомайск)
30.09.2020 в 12:19
Приглашение Луча неплохо пополнило бюджет ДК всего за 2 месяца. Уже врятли Суркис захочет тренеров-физруков с динамовским сердцем...
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+8
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.09.2020 в 12:40
Человек , пишущий слово «врятли», не может никого называть физруком :))))
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+9
-1


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