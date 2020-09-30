Сидорчук: Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире ТК "Футбол" рассказал о победе своей команды над "Гентом" (3:0) и выходе киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов .

"Пока еще не почувствовали вкуса победы. Если бы были зрители, было бы поприятнее.

У нас есть молодые футболисты, которые у европейских клубов на виду. Для них это будет витрина и стимул. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них хорошая.

Многие не играли в Лиге чемпионов, для них это будет первый раз. Думаю, что организация и желание футболистов помогут нам не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов", - сказал Сидорчук.

Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг 1 октября.