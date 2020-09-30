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Сидорчук: Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан Динамо обещает не ударить в грязь лицом в главном европейском клубном турнире

Сидорчук: Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире ТК "Футбол" рассказал о победе своей команды над "Гентом" (3:0) и выходе киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Пока еще не почувствовали вкуса победы. Если бы были зрители, было бы поприятнее.

У нас есть молодые футболисты, которые у европейских клубов на виду. Для них это будет витрина и стимул. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них хорошая.

Многие не играли в Лиге чемпионов, для них это будет первый раз. Думаю, что организация и желание футболистов помогут нам не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов", - сказал Сидорчук.

Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг 1 октября.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.09.2020 в 19:23
Сережа, иди тренируйся
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Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 19:09
Ааааа..... вот оно чего!))) Вот почему последние годы так Динамо выступили в ЛЕ!
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Siren05 (Мариуполь)
30.09.2020 в 18:46
Ну, ну... Настоящие болельщики Лигу Европы очень даже смотрят!
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