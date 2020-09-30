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Сидорчук: Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы
Капитан Динамо обещает не ударить в грязь лицом в главном европейском клубном турнире
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире ТК "Футбол" рассказал о победе своей команды над "Гентом" (3:0) и выходе киевлян в групповой раунд
"Пока еще не почувствовали вкуса победы. Если бы были зрители, было бы поприятнее.
У нас есть молодые футболисты, которые у европейских клубов на виду. Для них это будет витрина и стимул. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Все смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них хорошая.
Многие не играли в Лиге чемпионов, для них это будет первый раз. Думаю, что организация и желание футболистов помогут нам не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов", - сказал Сидорчук.
Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг 1 октября.