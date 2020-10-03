Лига Чемпионов
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Зоммер: Не терпится встретиться с такими топ-клубами, как Реал, Интер и Шахтер
Голкипер "Боруссии" М прокомментировал жеребьевку
Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер находится в нетерпении старта группового этапа Лиги Чемпионов.
"Не могу дождаться старта. Мы заработали место путевку в ЛЧ упорным трудом. С "Реалом", "Шахтером" и "Интером" будут большие матчи. Нам не терпится встретиться с этими топ-клубами.
Сделаем все, чтобы добиться успеха", – цитирует Зоммера Spazio Inter.
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