Зоммер: Не терпится встретиться с такими топ-клубами, как Реал, Интер и Шахтер

Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер находится в нетерпении старта группового этапа Лиги Чемпионов.

"Не могу дождаться старта. Мы заработали место путевку в ЛЧ упорным трудом. С "Реалом", "Шахтером" и "Интером" будут большие матчи. Нам не терпится встретиться с этими топ-клубами.

Сделаем все, чтобы добиться успеха", – цитирует Зоммера Spazio Inter.