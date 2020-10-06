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С Роналду и Кьезой, но без Хедиры. Будущий соперник Динамо объявил заявку на ЛЧ

Лига Чемпионов
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Сильный состав чемпиона Италии

С Роналду и Кьезой, но без Хедиры. Будущий соперник Динамо объявил заявку на ЛЧ
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Клубы начинают подготовку к Лиге Чемпионов. Туринский "Ювентус" объявил свою заявку на групповой этап.

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Недавний новичок клуба, Федерико Кьеза, оказался в списке. А вот Сами Хедира, с которым "зебры" не смогли расторгнуть контракт, не попал в число заявленных. Есть вероятность, что ближайший год он проведет даже за пределами скамейки запасных.

Полный список игроков:

Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Артур, Роналду, Рэмси, Мората, Дибила, Сандро, Данило, Маккени, Куадрадо, Бонуччи, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Демирал, Пинсольо, Бернардески, Фработта, Портанова, Кулусевски, Буффон.

Отметим, что "Ювентус" сыграет в одной группе против "Динамо", "Барселоны" и "Ференцвароша".

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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