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Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Киевляне вышли в ЛЧ впервые с 2016 года

Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
Новина українською

Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о премиальных, которые получат игроки "Динамо" за выход в группу Лиги чемпионов.

По словам инсайдера, за выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал "Динамо" получат 3 млн долларов премиальных.

Напомним, что "Динамо" вышло в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года. В своей группе киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Фенерцварошем".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
15.10.2020 в 22:35
Из этих денег 500 тыс - Будулаю.
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