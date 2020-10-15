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Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
Киевляне вышли в ЛЧ впервые с 2016 года
Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о премиальных, которые получат игроки "Динамо" за выход в группу
По словам инсайдера, за выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал "Динамо" получат 3 млн долларов премиальных.
Напомним, что "Динамо" вышло в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года. В своей группе киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Фенерцварошем".
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Источник:Твиттер
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Oлeкcин (Н.)
15.10.2020 в 22:35
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