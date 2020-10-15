Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ

Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о премиальных, которые получат игроки "Динамо" за выход в группу Лиги чемпионов .

По словам инсайдера, за выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал "Динамо" получат 3 млн долларов премиальных.

Напомним, что "Динамо" вышло в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года. В своей группе киевляне сыграют с "Ювентусом", "Барселоной" и "Фенерцварошем".