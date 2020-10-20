Короли среди разрухи. Реал умеет противостоять трудностям, благодаря этому в Испании он на вершине

Впервые за последние двадцать лет "Реал" и "Барса" завершили тур Ла Лиги без набранных очков и забитых голов (мадридцы уступили "Кадису" 0:1, а каталонцы – с таким же счетом "Хетафе"). И можно было бы этот факт списать на случайность, если бы не осознание того, что испанский чемпионат находится в кризисе. "Реал" и "Барселона" вот уже несколько лет играют в поддавки, а другие так и не доросли до того, чтобы воспользоваться упадком зубров. "Реал" можно назвать "первым парнем на селе", но лучше величать его командой, лучше всех приспосабливающейся к обстоятельствам.

***

Флорентино Перес дождался первого чемпионства за последние три года. "Реал" добыл его не в доминантном стиле, однако подвергать сомнению справедливость титула не стоит. Оценкой качества могут служить хотя бы два поединка против "Барселоны", в которых "Реал" получил четыре очка и доминировал на поле. Каталонцы еще до всей этой возни с Вальверде / Сетьеном / Месси раз через раз выдавали хорошие поединки, но в целом были менее стабильными по сравнению с "Реалом". Каталонский клуб боролся (и борется) с непростыми внешними обстоятельствами (потеря дохода из-за коронавируса, отсутствие болельщиков, плотный график) синхронно с внутренними распрями. "Реал" же сумел сбалансировать свое внутреннее состояние и сконцентрировался исключительно на борьбе с внешними раздражителями.

Более того, Флорентино Перес сложившуюся вокруг ситуацию использовал в свою пользу. Запрет болельщикам посещать трибуны только подтолкнул клуб к решению перевести основную команду на резервный стадион, а "Сантьяго Бернабеу" реконструировать быстрыми темпами. О какой-то кадровой чистке говорить не приходится, но то, что избавились от Бэйла, который откровенно насмехался над тренерами, партнерами и всем клубом, стало хорошим знаком. Ради этого Перес даже принял невыгодные условия по дальнейшему начислению части зарплаты валлийца. Лука Модрич остался, хотя говорили о его возможном отъезде. Остался и не является для команды обузой. Зидан вынужден проводить процессы омоложения состава и смены поколений, а Модрич – один из тех ветеранов, на кого можно опереться. О Рамосе и Бензема и речи быть не может – это стержневые игроки коллектива.

Зидан меняется. Это касается не столько его грамотности как тренера, сколько его качеств характера. Еще год назад он даже слышать не хотел о Мартине Эдегоре, а сейчас делает на него ставку в центре поля. После своего возвращения в "Реал" он выдвигал президенту жесткие условия относительно процесса построения работы, но теперь не считает чем-то постыдным прислушиваться к советам, установкам и пожеланиям руководства. Кризис. В борьбе против него все и всё должно работать как единый механизм. В этом и есть преимущество "Реала" над "Барселоной", вылившееся в чемпионский титул.

"Реал" пытается применять в игре различные тактические модели. Здесь и 4-3-3, и 4-3-1-2 и классическая 4-4-2. Но какова бы ни была тактика – мадридцам не хватает четкости. У команды нет собственного почерка, по которому ее можно узнать среди других. Вертикальные передачи и силовой футбол – это уже стереотипы, ведь впереди ставка делается на "технарей" Винисиуса и Родриго. Да и Васкес, Иско и Марко Асенсио – это больше о работе с мячом.

Зидан, правда, в нюансах тактического построения игры команды полагается на своих помощников. Его главная добродетель как тренера – непоколебимый авторитет и отцовское отношение к футболистам. Мотиватор, но это как раз не стереотип, а реальное положение вещей. Марко Асенсио, забив "Валенсии" через несколько десятков секунд после первого появления на поле в течение года, сразу пошел благодарить Зидана. Феде Вальверде логично и закономерно считает его тренером, который дал ему билет в большой футбол. Карлос Каземиро именно под патронатом Зидана стал тем, кем является сейчас. А молодых Винисиуса и Родриго Зизу защищает от нападений прессы собственным авторитетом, называя их "просто мальчишками" в горниле огромной машины под названием "Реал".

Осталась в прошлом, похоже, и история недоразумения с Мартином Эдегором. Пресса пронюхала, что в одном из товарищеских предсезонных матчей (проходили за закрытыми дверями) норвежца не оказалось даже в заявке. Но все разговоры о новом витке конфликта между игроком и тренером оказались пустыми. У Мартина просто было небольшое повреждение и Зидан его берег. Чемпионат же начал с ним в основе и продолжает доверять футболисту даже несмотря на неубедительную игру Эдегора.

***

В этом году за "Реал" в чемпионате Испании уже успели дебютировать Марвин Парк и Серхио Аррибас. Андрей Лунин часто попадает в заявку, хотя пока не дебютировал. В одном из матчей на скамейке запасных оказался Виктор Чуст. Проявление функционирования процесса смены поколений? Можно говорить так, а можно называть это (доверие молодежи) и вынужденным шагом. В последнем матче чемпионата в резерве "Реала" было только девять игроков, тогда как разрешено двенадцать. Два из этих девяти – вратари, одному из которых не исполнилось и девятнадцати (сын Сантьяго Канисареса). Кадровые трудности имеют место. Вечно травмированный Эден Азар приносит команде еще меньше пользы, чем Гарет Бейл или Хамес Родригес в свои худшие времена в "Реале". Варан находится в плохой форме. Но даже в хорошей он часто теряется на поле, что показало противостояние с "МанСити" в Лиге чемпионов. Марсело деградировал до глубокого запасного, которого не слишком беспокоит такое положение вещей. Серхио Рамос на финальном отрезке матча с "Кадисом" играл центрального нападающего, ибо один Карим не справлялся. Точнее, не справлялась вся команда. Бензема даже без какой-либо поддержки от полузащитников создал супер-шанс для гола, но попал в каркас.

Француз – безоговорочный лидер команды. Нападающий, который после ухода Криштиану Роналду расцвел всеми красками. Показательной может быть первая игра прошлогоднего чемпионата после карантина, в которой "Реал" одолел "Эйбар" 3:1. Бензема не забил, но принял активное участие во всех голевых комбинациях с различных позиций на футбольном поле.

Дани Карвахаль травмирован, в последнем матче не мог выйти на поле и Одриосола, поэтому СМИ прогнозировали выход на позиции правого защитника Начо или Лукаса Васкес. Последний появился бы там, если бы Начо ушел в центр, где усталым чувствует себя Рафаэль Варан. Но француз вышел в основе, Начо сыграл справа, а Серхио Рамоса, который провалил матч и получил удар по колену, заменил Эдер Милитао. Бразилец вовремя для Зидана вышел из лазарета – аккуратно под Лигу чемпионов.

Самое сильное звено "Реала" – полузащита. Кроме Модрича, Кросса, Иско, Каземиро, получают игровое время Мартин Эдегор и Феде Вальверде. Марко Асенсио также способен действовать из глубины. Но он часто нужен в атаке, как и универсалы Васкес и Иско. "Мальчишки" Винисиус и Родриго нестабильны, Мариано Диаз и Эдер Азар травмированы, Борху Майораля отдали "Роме", поэтому даже балагур Лука Йович получает свое время. Успел, кстати, заработать красную карточку для соперника в матче с "Бетисом". Но в той же игре и промахивался с убийственных позиций.

***

"Реал" далек от образа грозного соперника. Эта команда вряд ли сможет претендовать на что-то серьезное в Лиге чемпионов. Однако из группы должна выходить без паники. Класса отдельных игроков и характера хватит если не для первого места ("Интер" опасен), то для второго точно. В борьбе с неопытной "Боруссией" (Менхенгладюах) и инфантильным "Шахтером" возможные осечки в отдельных матчах, но не провал на длинной дистанции. "Горняки" могли бы претендовать на что-то в Мадриде благодаря опыту своих лидеров, но против "Реала" сыграют без Исмаили, Кривцова, Матвиенко, Степаненко, Тайсона, Жуниора Мораеса и Виктора Коваленко, который набрал форму, но травмировался. Луиш Каштру часто жалуется на тяжелые тренерские условия, а в подобной ситуации (когда не сыграет пол основного состава) вообще оказался впервые. Зидан более приспособлен к трудностям и завтра будет идти вперед. Поражение от "Кадиса" уже в прошлом. "Реал" – не та команда, которая долго оплакивает неудачи.