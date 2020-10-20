В АЗ выявлены новые случаи заражения коронавирусом накануне матча с Наполи

АЗ на официальном сайте сообщил, что в команде выявлено еще несколько случаев коронавируса. Количество заболевших не уточняется.

Ранее стало известно, что девять представителей клуба сдали положительные тесты на COVID-19.

В четверг команде предстоит провести первый матч группового этапа Лиги Европы против "Наполи".