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В АЗ выявлены новые случаи заражения коронавирусом накануне матча с Наполи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голландскому клубу будет не просто

В АЗ выявлены новые случаи заражения коронавирусом накануне матча с Наполи
Новина українською

АЗ на официальном сайте сообщил, что в команде выявлено еще несколько случаев коронавируса. Количество заболевших не уточняется.

Ранее стало известно, что девять представителей клуба сдали положительные тесты на COVID-19.

В четверг команде предстоит провести первый матч группового этапа Лиги Европы против "Наполи".

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В статье: Лига чемпионов Наполи (Неаполь) АЗ
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