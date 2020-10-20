Лига Чемпионов
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Рамос с Шахтером не сыграет. Реал объявил заявку на матч Лиги Чемпионов
Лунин на своем месте
Уже завтра донецкий "Шахтер" встретится с "Реалом" в матче первого тура Лиги Чемпионов. Мадридский клуб объявил заявку.
В ней не нашлось места для Серхио Рамоса. У капитана "сливочных" небольшая травма, которую он получил в последнем туре. Также на поле не выйдут Азар, Эдегор и Карвахаль.
???? ¡Estos son los 19 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/gfE15jBmjy— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) October 20, 2020
Отметим, что уже на выходных мадридский клуб встретится с "Барселоной".
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 18:35
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Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 18:32
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