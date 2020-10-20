Рамос с Шахтером не сыграет. Реал объявил заявку на матч Лиги Чемпионов

Уже завтра донецкий "Шахтер" встретится с "Реалом" в матче первого тура Лиги Чемпионов. Мадридский клуб объявил заявку.

В ней не нашлось места для Серхио Рамоса. У капитана "сливочных" небольшая травма, которую он получил в последнем туре. Также на поле не выйдут Азар, Эдегор и Карвахаль.

Отметим, что уже на выходных мадридский клуб встретится с "Барселоной".