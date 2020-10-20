  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рамос с Шахтером не сыграет. Реал объявил заявку на матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос с Шахтером не сыграет. Реал объявил заявку на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Лунин на своем месте

Рамос с Шахтером не сыграет. Реал объявил заявку на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра донецкий "Шахтер" встретится с "Реалом" в матче первого тура Лиги Чемпионов. Мадридский клуб объявил заявку.

Читайте такжеНападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ

В ней не нашлось места для Серхио Рамоса. У капитана "сливочных" небольшая травма, которую он получил в последнем туре. Также на поле не выйдут Азар, Эдегор и Карвахаль.

Отметим, что уже на выходных мадридский клуб встретится с "Барселоной".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
20.10.2020 в 18:35
Нам бы их проблемы с составом.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 18:32
Реал просто обхезался, когда увидел заявку Шахты!!!! Эх, жесть((((
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...