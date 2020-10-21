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Челси - Севилья 0:0. Видео обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Челси - Севилья, Лига Чемпионов, 20 октября 2020

Челси - Севилья 0:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Севилья, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Не слишком богатый на события матч в конце концов завершился сухой ничьей. Интересно, что и другая игра в группе Е - между Ренном и Краснодаром - завершилась мировой.

Лига Чемпионов. Группа Е. Первый тур
Челси - Севилья 0:0

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В статье: Челси (Лондон) Севилья
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