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Челси - Севилья 0:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Челси - Севилья, Лига Чемпионов, 20 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Севилья, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Не слишком богатый на события матч в конце концов завершился сухой ничьей. Интересно, что и другая игра в группе Е - между Ренном и Краснодаром - завершилась мировой.
Лига Чемпионов. Группа Е. Первый тур
Челси - Севилья 0:0
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