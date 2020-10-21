Челси - Севилья 0:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Севилья, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Не слишком богатый на события матч в конце концов завершился сухой ничьей. Интересно, что и другая игра в группе Е - между Ренном и Краснодаром - завершилась мировой.

Лига Чемпионов. Группа Е. Первый тур

Челси - Севилья 0:0