Роман Санжар: Кто верил в сборную Украины в матче с Испанией? Почему бы и Шахтеру не дерзнуть

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар оценил шансы "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

- Накануне поединка с "Реалом" "Шахтер" по разным причинам потерял семь основных игроков. С такими потерями шансы на успех почти безнадежны?

- Я бы не был так категоричен. Все равно нужно искать какие-то плюсы в такой трудной ситуации. Молодежь, которая заменит основу, получит неоценимый опыт, и за счет огромного желания и эмоционального фона может добиться положительного результата. Да, "Реал" серьезный соперник, но он еще не набрал свои лучшие кондиции, команду, как и многие клубы в Европе, немного лихорадит. Поэтому, можно на это рассчитывать и думать о своих перспективах. Понятно, что потеряв столько лидеров, будет очень сложно. Но ребятам нужно верить в свой успех, у них шанс сыграть против такой команды, у которой классные футболисты. В футболе все может быть!

- В последней игре чемпионата Испании "Реал" проиграл, да еще и дома, новичку "Кадису" 0:1. Наверняка это поражение отрезвило их, и они выйдут, чтобы реабилитироваться.

- Естественно такой клуб не может дважды проигрывать дома. Их статус обязывает играть только на победу. Как я сказал, "Реал" находится не в самых лучших кондициях, но с другой стороны они будут максимально мотивированны реабилитироваться. Лучше бы они этот матч выиграли.

- У испанцев почти нет потерь, кроме Азара и под вопросом Рамос. Если сравнить составы, то "Реал" по классу и мастерству намного превосходит "Шахтер". Именно "Королевский клуб" выглядит явным фаворитом.

- Да, от этого никуда не денешься. До игры именно они являются фаворитом. Но на футбольном поле все может случиться, в это нужно верить, и шансы у "Шахтера" всегда есть. Как бы ни было тяжело, кажется, у "горняков" безнадежная ситуация, но на самом деле нужно верить в себя и не боятся играть, что они и будут делать.

- Ничья для "Шахтера" - это будет чудо?

- Я так отвечу на этот вопрос. Кто верил, что Украина обыграет Испанию? И это после крупного поражения с французами, затем проиграли немцам. Но неожиданно для многих выиграли у Испании, которая показывает хороший футбол, где собраны классные футболисты. Но наша сборная это смогла сделать. Почему бы и "Шахтеру" не дерзнуть? Никто не верил, но, тем не менее, это случилось. Поэтому есть пример сборной. Удача и чудо всегда ходят где-то рядом!

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 21 октября. Начало поединка в 19:55. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция.