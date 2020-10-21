  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шапаренко рассказал о пропущенном голе от Ювентуса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко рассказал о пропущенном голе от Ювентуса

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Должны быть готовыми и к такому развитию событий

Шапаренко рассказал о пропущенном голе от Ювентуса
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после поединка с Ювентусом (0: 2) в Лиге чемпионов.

- Сейчас у вас такой насыщенный график, много матчей с именитыми соперниками. Можно сказать, что колени уже не дрожат?

- Действительно, график очень насыщенный. Но мы находим в себе силы, ведь не каждый год мы играем с игроками такого уровня и такими именитыми командами. Желание есть, стараемся демонстрировать наш лучший футбол. Настраиваемся на эти матчи и выкладываемся полностью.

Читайте такжеЦыганков: На фоне таких соперников как Ювентус мы должны проверять себя

- Как повлиял на игру "Динамо" быстрый гол в начале второго тайма? И вообще, как оцените игру вашей команды на фоне такого серьезного соперника?

- Да, этот гол был неожиданный, но мы должны быть готовы психологически к любому развитию событий. Что касается "Ювентуса", это большой клуб с очень классными исполнителями. На фоне таких соперников мы должны себя проверять и за счет таких матчей должны прогрессировать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 13:09
Заглотил как и все голубчики полные щеки и рад!!!
Ответить
+1
0
mavate (Днепропетровск)
21.10.2020 в 12:51
Плохо,что у комментариях всех игроков Динамо явно прослеживается мысль, что Ювентус это суперигроки, суперкоманда, а нам далеко, мы слабаки,с таким настроем никогда им не попедить условные Ювентусы и Баварии...
Ответить
+3
0
килия12 (Одесса)
21.10.2020 в 12:43
Ответить
+2
0
килия12 (Одесса)
21.10.2020 в 12:42
шапаренко играет так,как будто самое важное для него на поле не испортить прическу!да резче нужно быть,агрессивней,в движении прибавить,если,понятное дело,играть с топ командой!в конце матча чуть прибавили,но так нужно было играть всю игру!
Ответить
+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
21.10.2020 в 12:35
Чесно кажучи одного Шапаренка з Сидорчуком і було видно! Буяльський пішов в глибоке підпілля.Що цікаво:будь-яка відповідальна гра з серйозним суперником,і Буяльський випаровується...Зате з Колосом він в фаворі!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...