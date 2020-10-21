Лига Чемпионов
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Третий! Манор Соломон довел преимущество над Реалом до разгромного. ВИДЕО
Это не сон?
Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".
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3:0 в пользу "горняков" после первого тайма - это какой-то сон. Третий точный удар нанес Манор Соломон после отличной передачи Тете.
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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
21.10.2020 в 20:57
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tolina-ystas (Краматорск)
21.10.2020 в 20:56
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