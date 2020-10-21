  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Третий! Манор Соломон довел преимущество над Реалом до разгромного. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий! Манор Соломон довел преимущество над Реалом до разгромного. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это не сон?

Третий! Манор Соломон довел преимущество над Реалом до разгромного. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".

Читайте такжеРеал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

3:0 в пользу "горняков" после первого тайма - это какой-то сон. Третий точный удар нанес Манор Соломон после отличной передачи Тете.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.10.2020 в 20:57
Браво Шахтёр!
Ответить
0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.10.2020 в 20:56
Браво Шахтёр!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...