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Модрич: Речь о недооценке Шахтера не идет. Мы просто плохо начали игру

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мнение из стана мадридцев

Модрич: Речь о недооценке Шахтера не идет. Мы просто плохо начали игру
Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:3).

"Мы знали, что "Шахтер" - хорошая команда. Речь о недооценке не идет. Мы просто плохо начали игру, они забили гол, и мы опустили головы. После перерыва мы смотрелись лучше, но своей игрой недовольны.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Во втором тайме прибавили, но этого не хватило. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше", - сказал Модрич.

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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Timothy (Павлодар)
21.10.2020 в 23:23
Тем интереснее борьба в группе будет!
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