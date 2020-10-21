Модрич: Речь о недооценке Шахтера не идет. Мы просто плохо начали игру

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:3).

"Мы знали, что "Шахтер" - хорошая команда. Речь о недооценке не идет. Мы просто плохо начали игру, они забили гол, и мы опустили головы. После перерыва мы смотрелись лучше, но своей игрой недовольны.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Во втором тайме прибавили, но этого не хватило. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше", - сказал Модрич.