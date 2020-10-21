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ЛЧ. Аталанта и без Малиновского разгромила Мидтьюланн

Лига Чемпионов
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Руслан скажет свое слово в более сложных матчах

ЛЧ. Аталанта и без Малиновского разгромила Мидтьюланн
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Итальянская "Аталанта" начала свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. Руслан Малиновский из-за травмы матч пропускал.

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Команда Гасперини решила быстро разобраться с "Мидтьюланном", чтобы сэкономить силы на матчи Серии А. Уже в первом тайме четвертьфиналист ЛЧ забил три гола, причем усилиями разных игроков - Сапаты, Гомеса и Мюриэля. Интрига была убита официально.

Под занавес поединка дебютным голом в дебютном матче отметился Миранчук, установив окончательный счет - 4:0 в пользу гостей.

"Мидтьюланн" - "Аталанта" 0:4
Голы: Сапата 26, Гомес, 36, Мюриэль 42, Миранчук 89

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В статье: Аталанта (Бергамо) Мидтьюланн (Дания)
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