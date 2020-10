ЛЧ. Аталанта и без Малиновского разгромила Мидтьюланн

Итальянская "Аталанта" начала свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. Руслан Малиновский из-за травмы матч пропускал.

Команда Гасперини решила быстро разобраться с "Мидтьюланном", чтобы сэкономить силы на матчи Серии А. Уже в первом тайме четвертьфиналист ЛЧ забил три гола, причем усилиями разных игроков - Сапаты, Гомеса и Мюриэля. Интрига была убита официально.

Под занавес поединка дебютным голом в дебютном матче отметился Миранчук, установив окончательный счет - 4:0 в пользу гостей.

"Мидтьюланн" - "Аталанта" 0:4

Голы: Сапата 26, Гомес, 36, Мюриэль 42, Миранчук 89

???? Esordio con poker! GRANDI RAGAZZI!!

???? What a debut! WELL DONE LADS!!@Plus500 #FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/mQxBIMdgxC