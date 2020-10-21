Аякс - Ливерпуль 0:1. Когда даже погода за гостей

Динамичный и нервный матч..Ливерпуль мог забить больше, особенно в самом конце, но мог и проиграть.Иногда переключал на матчи Баварии и МС, но этот по скоростямдаст фору всем другим встречам.Результат очень хорош, но ничего в группе не ясно..