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Аякс - Ливерпуль 0:1. Когда даже погода за гостей
Мерсисайдцы на характере и на везении вырывают победу
Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам)
Главный судья: Феликс Брых (Германия)
Аякс - Ливерпуль 0:1
Голы: Тальяфико 35 (авт.)
Аякс: Онана - Мазрауи, Схюрс (Траоре 84), Мартинес, Тальфико - Гравенберх, Клаассен (Эккеленкамп 74), Блинд (Хунтелаар 84) - Нерес (Лабьяд 74), Кудус (Промес 9), Тадич.
Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон - Милнер (Уильямс 90), Вейналдум, Джонс (Хендерсон 46) - Салах (Жота 60), Фирмино (Шакири 60), Мане (Минамино 60).
Предупреждения: Промес 90+3 - Милнер 38, Александер-Арнольд 80
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