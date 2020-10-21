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Аякс - Ливерпуль 0:1. Когда даже погода за гостей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мерсисайдцы на характере и на везении вырывают победу

Аякс - Ливерпуль 0:1. Когда даже погода за гостей
UA-Футбол
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Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам)
Главный судья: Феликс Брых (Германия)

Аякс - Ливерпуль 0:1

Голы: Тальяфико 35 (авт.)

Аякс: Онана - Мазрауи, Схюрс (Траоре 84), Мартинес, Тальфико - Гравенберх, Клаассен (Эккеленкамп 74), Блинд (Хунтелаар 84) - Нерес (Лабьяд 74), Кудус (Промес 9), Тадич.

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон - Милнер (Уильямс 90), Вейналдум, Джонс (Хендерсон 46) - Салах (Жота 60), Фирмино (Шакири 60), Мане (Минамино 60).

Предупреждения: Промес 90+3 - Милнер 38, Александер-Арнольд 80

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В статье: Юрген Клопп Аякс (Амстердам) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
22.10.2020 в 00:23
Динамичный и нервный матч..Ливерпуль мог забить больше, особенно в самом конце, но мог и проиграть.Иногда переключал на матчи Баварии и МС, но этот по скоростямдаст фору всем другим встречам.Результат очень хорош, но ничего в группе не ясно..
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