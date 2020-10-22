Матч Барселона - Динамо может пройти со зрителями

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо", который состоится 3 ноября на "Камп Ноу", может пройти со зрителями.

Для этого "Барселона" должна разработать и обосновать протоколы по охране здоровья и безопасности в муниципалитете Каталонии.

Как сообщает Mubdo Deportivo, "Барселона" уже отправила данные документы на рассмотрение и ждет ответа от властей, при этом ожидается, что он будет положительным.

Согласно правилам, каталонский клуб может просить квоту от 1 до 5 тысяч зрителей на матче.

Также сообщается, что данные правила в Испании работают только на международных матчах, в то время как на поединках внутренних соревнований запрет на посещение зрителей наложен центральным правительством Мадрида, которое менее толерантно в этом вопросе.