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Матч Барселона - Динамо может пройти со зрителями
Каталонский клуб уже разработал протокол безопасности
Поединок 3-го тура
Для этого "Барселона" должна разработать и обосновать протоколы по охране здоровья и безопасности в муниципалитете Каталонии.
Как сообщает Mubdo Deportivo, "Барселона" уже отправила данные документы на рассмотрение и ждет ответа от властей, при этом ожидается, что он будет положительным.
Согласно правилам, каталонский клуб может просить квоту от 1 до 5 тысяч зрителей на матче.
Также сообщается, что данные правила в Испании работают только на международных матчах, в то время как на поединках внутренних соревнований запрет на посещение зрителей наложен центральным правительством Мадрида, которое менее толерантно в этом вопросе.
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