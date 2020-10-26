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Дентиньо: С Интером будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы

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Горняки готовы посоперничать с итальянской командой

Дентиньо: С Интером будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы
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Нападающий "Шахтера" Дентиньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Я не смог забить "Реалу", но мы добыли победу и это самое главное. Это было очень круто. Если мы снова победим, а я не забью, то мне будет приятно. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол. Несмотря на то, что у "Интера" много суперквалифицированных игроков, у нас в составе тоже есть сильные ребята.

Тактика "Интера" с тремя центральными защитниками? Мы готовы к этому, тренер нас подготовил. Знаем, как атаковать, как играть против "Интера". Уверен, что будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы. Постараемся победить. Кстати, "Аталанта" тоже играла в три центральных защитника, но мы смогли победить.

"Думаю, к "Реалу" мы были хорошо готовы, мы готовились побеждать. Сейчас нужно приложить все силы, и тогда все может получиться", - сказал Дентиньо.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
sport.ua

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