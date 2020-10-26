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Лаутаро Мартинес: В матче с Дженоа я не сыграл на должном уровне. Надеюсь, с Шахтером сыграю лучше
Форвард Интера - о грядущем матче с Шахтером
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура
– Ты недавно подписал новый контракт с клубом. Какова вероятность, что в Милане останешься до конца карьеры?
– Не могу сказать, что будет завтра. Могу говорить только о том, что происходит сейчас. А сейчас я счастлив защищать цвета этой команды, знаю, что здесь я совершенствуюсь как футболист и у меня есть возможность для роста. Я хорошо чувствую себя в клубе.
– В последнем матче чемпионата Италии с "Дженоа" (2:0) ты покидал поле злым. В чем причина?
– Я был зол в первую очередь на себя, так как не сыграл на должном уровне. Были эмоции, но мне удалось успокоиться. Надеюсь, с "Шахтером" сыграю лучше.
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