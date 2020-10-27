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Ференцварош – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ференцварош – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем".

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Подопечные Мирчи Луческу не смогли обеспечить себе успех в противостоянии с "Ювентусом" в рамках 1-го тура главного клубного европейского турнира. Однако нельзя сказать, что с командой Сергея Реброва, бывшего игрока и наставника "Динамо", киевлянам будет легче, чем с туринцами.

Откажется ли румынский наставник от прессинга средним блоком? Как команда справится без Бущана и Миколенко? Будут ли работать контратаки гостей в этом поединке? Какой сюрприз приготовит Сергей Ребров для Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 28 октября – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров UA-Футбол Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим
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