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Ференцварош – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем".
Подопечные Мирчи Луческу не смогли обеспечить себе успех в противостоянии с "Ювентусом" в рамках 1-го тура главного клубного европейского турнира. Однако нельзя сказать, что с командой Сергея Реброва, бывшего игрока и наставника "Динамо", киевлянам будет легче, чем с туринцами.
Откажется ли румынский наставник от прессинга средним блоком? Как команда справится без Бущана и Миколенко? Будут ли работать контратаки гостей в этом поединке? Какой сюрприз приготовит Сергей Ребров для Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 28 октября – в 21:55 по киевскому времени.
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