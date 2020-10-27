Лига Чемпионов
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Без Мораеса, Кривцова и Коваленко. Шахтер огласил заявку на матч с Интером
Уже сегодня
Донецкие "
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондар
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Вьюнник
Матч "Шахтер" - "Интер" начнется в 19:55.
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 12:04
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