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Матч Шахтер - Интер посетили более 10 тысяч зрителей
Горняки не остались в Киеве без поддержки
Поединок проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", и как сообщает донецкий клуб, ну трибунах стадиона присутствовало 10 178 болельщиков.
Напомним, что Минздрав разрешил "Шахтеру" заполнить "Олимпийский" в матче с "Интером" на 15% от общей вместительности арены.
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Источник:Твиттер Шахтера
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.10.2020 в 22:46
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