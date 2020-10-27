Матч Шахтер - Интер посетили более 10 тысяч зрителей

"Шахтер" сыграл вничью (0:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером".

Поединок проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", и как сообщает донецкий клуб, ну трибунах стадиона присутствовало 10 178 болельщиков.

Напомним, что Минздрав разрешил "Шахтеру" заполнить "Олимпийский" в матче с "Интером" на 15% от общей вместительности арены.