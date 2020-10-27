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Хочолава: Я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше
Оптимизм от защитника горняков
Защитник "Шахтера" Давид Хочолава подвел итог
"Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше. Я всегда верю в нас.
Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов", – сказал Хочолава.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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