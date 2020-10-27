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Хочолава: Я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше

Лига Чемпионов
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Оптимизм от защитника горняков

Хочолава: Я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава подвел итог матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

"Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше. Я всегда верю в нас.

Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов", – сказал Хочолава.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава
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