Хочолава: Я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава подвел итог матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

"Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух матчей, даже больше. Я всегда верю в нас.

Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов", – сказал Хочолава.