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Коуч Боруссии М сравнил игру Шахтера и своей команды - с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У одних - победа, в других - ничья

Коуч Боруссии М сравнил игру Шахтера и своей команды - с Реалом
Новина українською

Главный тренер гладбахской "Боруссии" Марко Розе подытожил матч группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2).

Когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки, ощущения не из лучших. Мастерство "Реала" сказалась. Мы должны были лучше защищаться, до самого конца, но иногда нужно еще и немного удачи. Сегодня нам ее хватило.

Нужно отдать должное команде - мы сыграли потрясающе и могли убить интригу. Но "Шахтер" смог забить третий гол ["Реалу"], мы - нет. Однако я горжусь тем, как мы сыграли. Я не могу винить игроков за результат.

Наша группа относительно ровная, и в обоих матчах мы показали, на что способны. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать, мы хотим играть на результат. У нас могло быть четыре или шесть очков, хотя мы и не имеем права так думать.

Сейчас в Боруссии М 2 очка - в 1 туре команда Розе сыграла вничью с Интером 2:2.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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