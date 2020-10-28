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Коуч Боруссии М сравнил игру Шахтера и своей команды - с Реалом
У одних - победа, в других - ничья
Главный тренер гладбахской "Боруссии" Марко Розе подытожил матч группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2).
Когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки, ощущения не из лучших. Мастерство "Реала" сказалась. Мы должны были лучше защищаться, до самого конца, но иногда нужно еще и немного удачи. Сегодня нам ее хватило.
Нужно отдать должное команде - мы сыграли потрясающе и могли убить интригу. Но "Шахтер" смог забить третий гол ["Реалу"], мы - нет. Однако я горжусь тем, как мы сыграли. Я не могу винить игроков за результат.
Наша группа относительно ровная, и в обоих матчах мы показали, на что способны. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать, мы хотим играть на результат. У нас могло быть четыре или шесть очков, хотя мы и не имеем права так думать.
Сейчас в Боруссии М 2 очка - в 1 туре команда Розе сыграла вничью с Интером 2:2.
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