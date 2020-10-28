Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С большими трудностями. Атлетико – Зальцбург 3:2. Обзор матча и видео голов
Непростая победа в домашних стенах
Австрийские гости не просто сопротивлялись более именитой команде, но и сумели повести в счете на "Ванда Метрополитано". Однако "матрасники" все же смогли вырвать 3 очка на классе.
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Атлетико" – "Зальцбург".
Мадрид. "Ванда Метрополитано".
Голы: Льоренте (29), Фелиш (52, 82) – Собослаи (40), Бериша (47)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скользкий паритет, мягкие украинцы, робкие попытки изменить ход игры. Итальянские СМИ - о ничьей Шахтера и Интера
- Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...