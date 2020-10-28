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С большими трудностями. Атлетико – Зальцбург 3:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Непростая победа в домашних стенах

С большими трудностями. Атлетико – Зальцбург 3:2. Обзор матча и видео голов
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Австрийские гости не просто сопротивлялись более именитой команде, но и сумели повести в счете на "Ванда Метрополитано". Однако "матрасники" все же смогли вырвать 3 очка на классе.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Атлетико" – "Зальцбург".

Мадрид. "Ванда Метрополитано".

"Атлетико" – "Зальцбург" 3:2

Голы: Льоренте (29), Фелиш (52, 82) – Собослаи (40), Бериша (47)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов Зальцбург Лига Чемпионов УЕФА
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