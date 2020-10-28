Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0. Сульшер выжимает максимум

В первых двух турах группового этапа “Манчестер Юнайтед” переиграл финалиста и полуфиналиста прошлой Лиги чемпионов. Такого успешного старта от “Юнайтед” не ожидали, наверное, даже самые ярые оптимисты. Впереди у МЮ две игры с “Башакшехиром”, и если команда Сульшера сможет показать свой класс в матчах с самым слабым соперником группы, то сделает весомую заявку на выход в плей-офф.

Тренер МЮ оставил в запасе Фернандеша, Рэшфорда и Мактомини и сыграл в полузащите “ромбом”. Ван де Бек действовал под парой Марсьяль - Гринвуд, Фред и Погба играли на полуфлангах, глубже всех располагался Матич.

Второе решение Сульшера – выбрать “выездную” модель игры. Не секрет, что “Юнайтед” плохо играет первым номером, и отлично себя чувствует при контратаках. МЮ отдал мяч “Лейпцигу”, но чтобы игровое доминирование РБ не выглядело подавляющим, иногда возвращал его себе для медленного перекатывания на своей половине поля.

“Лейпциг” время от времени прессинговал “Юнайтед”, но за исключением удара Нкунку в ближний угол, моментов практически не создавал. Именно в таких матчах команде Нагельсманна пригодился б Тимо Вернер. Атакующим футболистам “Лейпцига” банально не хватало класса, чтобы поймать на ошибке уязвимую пару центрбеков МЮ Магуайр - Линделеф.

А вот у МЮ этот класс есть. Первый гол – шикарное взаимодействие Погба и Гринвуда. Чемпион мира-2018 нашел свободную зону на полуфланге, сместился в нее, и выполнил точный пас на Гринвуда. Юный форвард оставил за спиной Упамекано и положил мяч в угол.

“Лейпциг” начал активнее второй тайм, и Нагельсманн, решив, что он прочувствовал момент, сделал две атакующие замены. Сульшер ответил своей “двойкой”. Серлот и Забитцер не вошли в игру, чего не скажешь о Рэшфорде и Фернандеше. Вот она – разница в классе.

Первый гол Рэшфорд забил на 76-й минуте, оторвавшись от всех защитников РБ еще со своей половины поля. Пас отдал Фернандеш. Через две минуты кавалер Ордена Британской империи уже оформил дубль. Фред отобрал мяч у Забитцера, разрезав полкоманды РБ. Рэшфорд получил мяч и пробил безупречно.

“Лейпциг” совсем посыпался и до конца матча пропустил еще дважды. Сначала Забитцер привез пенальти, который реализовал Марсьяль, а в самом конце игры Рэшфорд оформил хет-трик, воспользовавшись прострелом того же Марсьяля.

5:0! Самое крупное поражение в тренерской карьере Юлиана Нагельсманна. Провал РБ в плане игры и результата. У “Юнайтед” шесть очков после двух туров.

Лига чемпионов, группа H, второй тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “РБ Лейпциг” 5:0

Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 76, Рэшфорд 78, Марсьяль 87 (пен.), Рэшфорд 90+2

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Биссака (Туанзебе 81), Магуайр, Линделеф, Шоу – Фред, Матич (Мактомини 63), Погба (Кавани 82) – ван де Бек (Фернандеш 68) – Гринвуд (Рэшфорд 63), Марсьяль

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Конате, Упамекано, Хальстенберг – Анхелиньо, Нкунку (Серлот 65), Кампль (Клюйверт 74), Хенрихс (Забитцер 63) – Ольмо, Форсберг – Поульсен

Предупреждения: Матич 34 – Хенрихс 46, Клюйверт 77, Забитцер 86