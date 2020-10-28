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Марлос: В матче с Интером мы играли на своих лимитах

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(3 голосов)

Капитан горняков подвел итог матча с Интером

Марлос: В матче с Интером мы играли на своих лимитах
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

"Важная ничья, важное очко против очень сложной команды. Тактически они очень сильны. Это команда, которая также сильна физически. Мы играли на своих лимитах. Но я очень счастлив, потому что я вижу, что команда сплочена, бежит вместе. Думаю, мы находимся на правильном пути.

По сравнению с последним матчем с "Интером" мы очень поменялись. Мы более сплочены, стали более компактной командой. Мы знали, насколько важным будет этот матч, поэтому есть такой положительный результат. Это очень важно.

Молодые игроки очень важны для команды. Они показали талант и большую смелость в матче с "Реалом". Из-за сложностей, которые мы сейчас переживаем, из-за коронавируса нам пришлось поменять состав. У нас есть важные игроки, которые пока находятся вне состава.

Я надеюсь, что все смогут выздороветь, как можно быстрее набрать силы, чтобы мы были еще более сильной командой.

Мой статус капитана – это важный фактор, потому что я уже достаточно долгое время нахожусь в этом клубе. Я проходил через многое вместе с командой. Я счастлив, что могу лидировать в такой сложный момент", – сказал Марлос.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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