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Рашфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Он опередил Фелиша
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
22-летний англичанин оформил хет-трик в домашнем матче с немецким "Лейпцигом" (5:0), выйдя на замену.
Также на звание лучшего игрока недели претендовали Жоау Фелиш ("Атлетико"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Мойзе Кин ("ПСЖ").
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