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Рашфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Он опередил Фелиша

Рашфорд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

22-летний англичанин оформил хет-трик в домашнем матче с немецким "Лейпцигом" (5:0), выйдя на замену.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали Жоау Фелиш ("Атлетико"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Мойзе Кин ("ПСЖ").

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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