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Шахтер – Боруссия М. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – Боруссия М. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией".

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"Горняки" справедливо взяли 4 зачетных пункта в поединках с мадридским "Реалом" и миланским "Интером" – два матча с "Боруссией М" должны подтвердить амбиции команды Каштру.

Помешает ли "Шахтеру" отсутствие болельщиков? Смогут ли футболисты украинской команды правильно настроиться на менее именитого соперника? На какие изменения в составе пойдет Луиш в матче с немцами? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 3 ноября – в 19:50 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Лига Чемпионов УЕФА Луиш Каштру Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим
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