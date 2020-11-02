Шахтер – Боруссия М. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией".

"Горняки" справедливо взяли 4 зачетных пункта в поединках с мадридским "Реалом" и миланским "Интером" – два матча с "Боруссией М" должны подтвердить амбиции команды Каштру.

Помешает ли "Шахтеру" отсутствие болельщиков? Смогут ли футболисты украинской команды правильно настроиться на менее именитого соперника? На какие изменения в составе пойдет Луиш в матче с немцами? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 3 ноября – в 19:50 по киевскому времени.