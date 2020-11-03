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Матвиенко: С Боруссией будет очень сложно. Немцы всегда бьются до конца
Горняки ожидают тяжелого матча
Защитник "
"У немецких команд есть немало общего — дисциплина и неуступчивость. Немцы всегда бьются до конца, поэтому с "Боруссией" будет очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных.
Тренера подготовят теоретическое занятие, расскажут, как они играют и обороняются. Мы будем осведомлены и хорошо подготовимся", - сказал Матвиенко.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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