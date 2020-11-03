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Матвиенко: С Боруссией будет очень сложно. Немцы всегда бьются до конца

Лига Чемпионов
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Горняки ожидают тяжелого матча

Матвиенко: С Боруссией будет очень сложно. Немцы всегда бьются до конца
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в комментарии ТК "Футбол" высказался перед матчем Лиги чемпионов против "Боруссии" М.

"У немецких команд есть немало общего — дисциплина и неуступчивость. Немцы всегда бьются до конца, поэтому с "Боруссией" будет очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных.

Тренера подготовят теоретическое занятие, расскажут, как они играют и обороняются. Мы будем осведомлены и хорошо подготовимся", - сказал Матвиенко.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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