Матвиенко: С Боруссией будет очень сложно. Немцы всегда бьются до конца

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко в комментарии ТК "Футбол" высказался перед матчем Лиги чемпионов против "Боруссии" М.

"У немецких команд есть немало общего — дисциплина и неуступчивость. Немцы всегда бьются до конца, поэтому с "Боруссией" будет очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных.

Тренера подготовят теоретическое занятие, расскажут, как они играют и обороняются. Мы будем осведомлены и хорошо подготовимся", - сказал Матвиенко.