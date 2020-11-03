Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Аякс в непростом матче побеждает Мидтьюлланн
Главное - три очка
В матче третьего тура Лиги Чемпионов "Аякс" сыграл на выезде против "Мидтьюлланна". Несмотря на сообщения СМИ, чемпион Нидерландов вышел практически основной.
Игра была сделана в первые 13 минут, за которые гости забили дважды. Датчане ответили одним ударом, но на большее их не хватило. "Аякс" побеждает и продолжает погоню за "Ливерпулем".
"Мидтьюлланн" - "Аякс" 1:2
Голы: Дрейер 18 - Антони 1, Тадич 13
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Каштру: 0:6 – это унижение для Шахтера
- Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
- Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...