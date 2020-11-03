ЛЧ. Аякс в непростом матче побеждает Мидтьюлланн

В матче третьего тура Лиги Чемпионов "Аякс" сыграл на выезде против "Мидтьюлланна". Несмотря на сообщения СМИ, чемпион Нидерландов вышел практически основной.

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Игра была сделана в первые 13 минут, за которые гости забили дважды. Датчане ответили одним ударом, но на большее их не хватило. "Аякс" побеждает и продолжает погоню за "Ливерпулем".

"Мидтьюлланн" - "Аякс" 1:2

Голы: Дрейер 18 - Антони 1, Тадич 13