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ЛЧ. Аякс в непростом матче побеждает Мидтьюлланн

Лига Чемпионов
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Главное - три очка

ЛЧ. Аякс в непростом матче побеждает Мидтьюлланн
UA-Футбол
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В матче третьего тура Лиги Чемпионов "Аякс" сыграл на выезде против "Мидтьюлланна". Несмотря на сообщения СМИ, чемпион Нидерландов вышел практически основной.

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Игра была сделана в первые 13 минут, за которые гости забили дважды. Датчане ответили одним ударом, но на большее их не хватило. "Аякс" побеждает и продолжает погоню за "Ливерпулем".

"Мидтьюлланн" - "Аякс" 1:2
Голы: Дрейер 18 - Антони 1, Тадич 13

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич Мидтьюлланн (Хернинг)
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