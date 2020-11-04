“Бразильцы Шахтера играли в футбол без желания”. Обзор немецкой прессы после победы Боруссии

Разгромную победу “Боруссии” в Киеве нельзя не назвать сенсацией. “Шахтер” не проигрывал в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов, и принимал на своем поле не самого топового соперника. Тем не менее “Боруссия” переиграла “Шахтер” во всех компонентах игры и добыла самую крупную для себя победу в Лиге чемпионов. Гладбах провел свой матч в тот же день, что и “Бавария”, и немецкая пресса как всегда уделила больше внимания чемпиону и ситуацией с непродлением контракта Давида Алабы. И все же победа “Боруссия” не осталась совсем незамеченной.

Большинство изданий сходятся в том, что “Боруссия” сыграла свой лучший матч в сезоне. “Гладбах играл против “Шахтера” как команда топ-уровня”, – пишет Spiegel. “Боруссия” начала матч очень решительно, удерживала “Шахтер” подальше от своих ворот благодаря хорошему прессингу и показала терпение и креативность во владении”.

Sportbuzzer называет игру Гладбаха “гала-перформансом”. “Боруссия” разложила “Шахтер” на запчасти и возглавила группу. Чувствовалось, что все игроки Гладбаха были уверены в себе, и это проявилось в первом голе на восьмой минуте, когда Нойхаус отдал длинный пас Лайнеру, а он выполнил прострел под удар Плеа”.

Логично, что немецкая пресса больше уделяет внимание выдающийся игре “Боруссии”, а оценка индивидуальных и командных действий “Шахтера” остается на втором плане. Sport1 пишет о “беспощадной эффективности команды Марко Розе” и хвалит “Боруссию” за то, что она “не давала передышки Шахтеру”. “Жеребцы не останавливались в первом тайме, и не давали “Шахтеру” никаких шансов”.

Spox отмечает, как легко Гладбах диагоналями находил пространство для своих активных фулбеков, и хвалит команду за то, что она продолжала агрессивно прессинговать “Шахтер” даже после того, как счет стал разгромным. “Боруссия” всегда оставалась в игре и выигрывала большинство дуэлей”. Sportschau отмечает, что “Шахтер” так и не смог войти в игру, об этом после матча сказал и хавбек “Боруссии” Кристоф Крамер: “Мы лишили бразильцев “Шахтера” желания играть в футбол”.

Берлинское издание Tagesspiegel замечает, что с таким “идеальным атакующим футболом” “Боруссия” может подумывать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов. “Гладбах был крайне ориентирован на атаку и был очень настойчив с самого старта игры”.

Süddeutschen Zeitung называет игру Гладбаха “молниеносной” и пишет про “атакующее безумие” против “очень уважаемой украинской команды”. “Игроки “Шахтера” своими жестами выражали недоумение. А игроки Гладбаха были очень хладнокровны и самоуверенны. Обычно “Шахтер” играет на очень высоком уровне, но сегодня “Боруссия” не дала им войти в игру. “Если “Боруссия” продолжит так играть, она займет первое место в группе”.

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“Гостевые победы нечасто случаются в Лиге чемпионов, а 6:0 на выезде – это даже небольшая сенсация, учитывая, что Гладбах нельзя назвать топ-клубом Европы”, – указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Однако “Боруссия” доминировала во всех фазах игры и была захватывающе хороша”.

kicker называет команду Каштру “безвредной”. “Шахтер” действительно провел крайне безвольный матч и ничем не смог ответить сверхактивной “Боруссии”. В Германии смотрят на оставшиеся матчи Лиги чемпионов в группе B с оптимизмом. Об этом прямо не говориться, но мало кто ожидает преображения “Шахтера” в Менхенгладбахе.