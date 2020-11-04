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Хавбек Гладбаха Хофманн: Мы заслужили выпить одно пиво и немного отпраздновать
Боруссия провела с Шахтером выдающийся матч
Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Йонас Хофманн прокомментировал
"Мы сделали что-то невероятное. Думаю, наши болельщики и другие клубы могут нам поаплодировать.
Мы заслужили после матча выпить одно пиво и немного отпраздновать", - сказал Хофманн.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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