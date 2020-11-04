Хавбек Гладбаха Хофманн: Мы заслужили выпить одно пиво и немного отпраздновать

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Йонас Хофманн прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (6:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"Мы сделали что-то невероятное. Думаю, наши болельщики и другие клубы могут нам поаплодировать.

Мы заслужили после матча выпить одно пиво и немного отпраздновать", - сказал Хофманн.