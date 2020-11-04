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Хавбек Гладбаха Хофманн: Мы заслужили выпить одно пиво и немного отпраздновать

Лига Чемпионов
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Боруссия провела с Шахтером выдающийся матч

Хавбек Гладбаха Хофманн: Мы заслужили выпить одно пиво и немного отпраздновать
Новина українською

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Йонас Хофманн прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (6:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"Мы сделали что-то невероятное. Думаю, наши болельщики и другие клубы могут нам поаплодировать.

Мы заслужили после матча выпить одно пиво и немного отпраздновать", - сказал Хофманн.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Йонас Хофманн
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