Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Ювентус в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. В составе команды Сергея Реброва вышли оба украинских легионера - Игорь Харатин и Александр Зубков, однако они не повлияли на итоговый результат. Мората оформил дубль, третий забил Дибала, а напоследок Двали срезал в свои ворота. Гол Боли на последней минуте - слабое утешение для венгров. Ювентус - второй в группе G с шестью очками, у Ференцвароша столько же как у Динамо - одно, но у киевлян лучшая разница забитых и пропущенных.

Лига Чемпионов. Третий тур. Группа G

Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4

Голы: Боли 90 - Мората 7, 60, Дибала 73, Двали 81 (автогол)