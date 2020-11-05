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Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ференцварош - Ювентус, 4 ноября 2020, Лига Чемпионов
Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Ювентус в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. В составе команды Сергея Реброва вышли оба украинских легионера - Игорь Харатин и Александр Зубков, однако они не повлияли на итоговый результат. Мората оформил дубль, третий забил Дибала, а напоследок Двали срезал в свои ворота. Гол Боли на последней минуте - слабое утешение для венгров. Ювентус - второй в группе G с шестью очками, у Ференцвароша столько же как у Динамо - одно, но у киевлян лучшая разница забитых и пропущенных.
Лига Чемпионов. Третий тур. Группа G
Будапешт. "Пушкаш Арена"
"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4
Голы: Боли 90 - Мората 7, 60, Дибала 73, Двали 81 (автогол)
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