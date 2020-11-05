  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ференцварош - Ювентус, 4 ноября 2020, Лига Чемпионов

Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Ювентус в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. В составе команды Сергея Реброва вышли оба украинских легионера - Игорь Харатин и Александр Зубков, однако они не повлияли на итоговый результат. Мората оформил дубль, третий забил Дибала, а напоследок Двали срезал в свои ворота. Гол Боли на последней минуте - слабое утешение для венгров. Ювентус - второй в группе G с шестью очками, у Ференцвароша столько же как у Динамо - одно, но у киевлян лучшая разница забитых и пропущенных.

Лига Чемпионов. Третий тур. Группа G
Будапешт. "Пушкаш Арена"
"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4
Голы: Боли 90 - Мората 7, 60, Дибала 73, Двали 81 (автогол)

Читайте такжеБарселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...